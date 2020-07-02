2020-07-02T16:00:44+03:00
Общество

Продают «с молотка»: на торги выставили бывшую часть Нововятского механического завода

Производство планируют продать за 77 миллионов рублей
Виктор Карпов
Поделиться:
На торги выставили завод обанкротившегося ООО «Тека Энтерпрайз». Фото: avito.ruНа торги выставили завод обанкротившегося ООО «Тека Энтерпрайз». Фото: avito.ru
Изменить размер текста:

На популярном интернет сайте объявлений появился интересный лот о продаже завода ООО «Тека Энтерпрайз» в Нововятском районе Кирова. Торги буду проводиться на открытом аукционе. Заявки на участие принимаются до 11 августа 2020 года.

В объявлении указано, что предприятие продается вместе с линиями по производству плит по полному циклу. Завод состоит из земельного участка 67000 кв. метров и производственного цеха площадью 21000 кв. метров. Кроме того, имеется складское помещение на 6700 кв. метров и здания проходной 291 кв. метр.

Известно, что производство подключено к центральной сети водопровода и электроснабжения. Более того, здание оснащено газовым отоплением, а на территории имеется своя скважина.

Интересно, что в объявлении указан и примерный вес металлолома, который можно выручить с реализации производства.

Цена лота начинается с 77 миллионов 800 тысяч рублей. Отметим, что это уже не первая попытка продать завод обанкротившегося ООО «Тека Энтерпрайз».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировской областной суд рассмотрел апелляцию Леонида Яфаркина
Кировские сыщики поймали вора, обкрадывавшего пенсионерок
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Кировской области ветеринарные врачи допустили к продаже просроченное мясо
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает жителям региона о необходимости энергосбережения
Кировчан просят помочь в поисках 87-летней пенсионерки
Продают «с молотка»: на торги выставили бывшую часть Нововятского механического завода
В Мурашинском районе 17-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле
Кировские выпускники сдадут первые экзамены 3 июля
8 июля - День семьи, любви и верности
«Россети» запустили в работу обновленный Портал электросетевых услуг
Чепчанка перевела «сотруднице банка» более ста тысяч рублей
Коронавирус в Кирове: 46 заболевших, 19 выздоровевших, один скончался
Полицейские закрыли подпольное казино в Кирово-Чепецке
В Нагорске местный житель избил сожительницу до смерти
Гроза и град: погода в Кирове на четверг, 2 июля
В Кировской области к полудню проголосовали более 47% избирателей
В начале июля в Кирове ожидается потепление до +28 градусов
В Кирове супруги сядут на 6,5 лет за сбыт наркотиков
Рядом с филармонией планируют установить памятник основателю ВДВ
Кировская «Родина» заключила контракты с двумя полузащитниками
Коронавирус в Кирове: 30 человек заболели, одна пациентка скончалась
В Кирове разыскивают 16-летнего подростка
Не ярче, но теплее: погода в Кирове на среду, 1 июля