Продают «с молотка»: на торги выставили бывшую часть Нововятского механического завода
На популярном интернет сайте объявлений появился интересный лот о продаже завода ООО «Тека Энтерпрайз» в Нововятском районе Кирова. Торги буду проводиться на открытом аукционе. Заявки на участие принимаются до 11 августа 2020 года.
В объявлении указано, что предприятие продается вместе с линиями по производству плит по полному циклу. Завод состоит из земельного участка 67000 кв. метров и производственного цеха площадью 21000 кв. метров. Кроме того, имеется складское помещение на 6700 кв. метров и здания проходной 291 кв. метр.
Известно, что производство подключено к центральной сети водопровода и электроснабжения. Более того, здание оснащено газовым отоплением, а на территории имеется своя скважина.
Интересно, что в объявлении указан и примерный вес металлолома, который можно выручить с реализации производства.
Цена лота начинается с 77 миллионов 800 тысяч рублей. Отметим, что это уже не первая попытка продать завод обанкротившегося ООО «Тека Энтерпрайз».
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ИСТОЧНИК KP.RU