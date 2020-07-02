2020-07-02T15:12:39+03:00
Происшествия

В Мурашинском районе 17-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле

Парень съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
Ангелина Табрисова
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Сейчас обстоятельства аварии выясняются. Фото: vk.com/gibdd43Сейчас обстоятельства аварии выясняются. Фото: vk.com/gibdd43
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В Мурашинском районе 17-летний подросток разбился на мотоцикле. Подробности сообщило региональное ГИБДД.

Авария произошла 30 июня в 20.40 в поселке Безбожник. Подросток ехал на мотоцикле «ИЖ-Ю5» по улице Почтовой. Напротив дома №58 он улетел в кювет и врезался в опору линии электропередач. В результате аварии парень получил травмы, которые, к сожалению, оказались смертельными. Подросток скончался в больнице.

Впоследствии выяснилось, что мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний водитель, не зарегистрирован в ГИБДД. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Всего за два дня, 30 июня и 1 июля, в Кировской области произошло 7 ДТП, в которых погиб один человек и восемь получили травмы. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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