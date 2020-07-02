В Мурашинском районе 17-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле
В Мурашинском районе 17-летний подросток разбился на мотоцикле. Подробности сообщило региональное ГИБДД.
Авария произошла 30 июня в 20.40 в поселке Безбожник. Подросток ехал на мотоцикле «ИЖ-Ю5» по улице Почтовой. Напротив дома №58 он улетел в кювет и врезался в опору линии электропередач. В результате аварии парень получил травмы, которые, к сожалению, оказались смертельными. Подросток скончался в больнице.
Впоследствии выяснилось, что мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний водитель, не зарегистрирован в ГИБДД. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.
Всего за два дня, 30 июня и 1 июля, в Кировской области произошло 7 ДТП, в которых погиб один человек и восемь получили травмы. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать оптимальный скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU