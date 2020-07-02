2020-07-02T12:41:44+03:00
Происшествия

Чепчанка перевела «сотруднице банка» более ста тысяч рублей

Звонившая сообщила, что на деньги пенсионерки покушаются, и их нужно перевести на якобы безопасный счет
Карина Нагисова
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Доверчивая пенсионерка перевела звонившей лже-сотруднице банка все свои сбережения.Доверчивая пенсионерка перевела звонившей лже-сотруднице банка все свои сбережения.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кирово-Чепецке пенсионерка перевела лже-сотруднице банка более ста тысяч рублей. Подробности сообщило региональное УМВД.

На днях в местный отдел полиции обратилась 63-летняя женщина, сообщив, что ее обманула неизвестная женщина. Схема была стандартной для мошенников: позвонила незнакомка, представилась сотрудницей банка и сообщила, что на сбережения пенсионерки покушаются. И, конечно, деньги нужно перевести на «безопасные» счета. А для этого нужно было сообщить реквизиты карты и коды, поступающие по СМС.

Звонившая обратилась к чепчанке по имени-отчеству, и потому женщина поверила. Дополнительная соль ситуации в том, что «сотрудница» заявила, будто они намерены выявить работника, передающего мошенникам личные данные клиентов.

В общей сумме пенсионерка перевела 150 тысяч рублей звонившей женщине. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело, полиция ищет злоумышленников.

Кировское УМВД России напоминает: не верьте незнакомцам, звонящим по телефонам, обратитесь непосредственно в банк. Никому не передавайте данные карты и коды из СМС. Не выполняйте операции со счетами под диктовку звонящего, кем бы он ни представился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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