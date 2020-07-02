В Нагорске местный житель избил сожительницу до смерти

2 Июль 2020 2020-07-02T10:53:34+03:00

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В Нагорске вынесли приговор мужчине, избившему до смерти свою сожительницу. Об этом сообщил Следственный комитет по Кировской области.

Как установило следствие, в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года 57-летний житель Нагорска, устроил со своей гражданской женой застолье. Уже после между ними произошла ссора - обвиняемый утверждал, что женщина мешала ему спать. Вспылив, мужчина избил сожительницу - сперва по лицу, а после буквально запинал ногами по животу. Побои оказались настолько сильными, что женщина скончалась от полученных травм. Утром, уже проснувшись, ее сожитель обнаружил, что она мертва.

На мужчину завели уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Уже после выяснилось, что он и прежде систематически истязал свою гражданскую жену - избивал и даже ранил ножом. К делу прибавилась статья «истязание». На основании всех факторов суд вынес приговор: восемь лет и десять месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU