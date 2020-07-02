Гроза и град: погода в Кирове на четверг, 2 июля
В четверг, 2 июля, в Кирове ожидается дождливая погода. По прогнозам Gismeteo.ru, ранним утром в городе пройдет ливень. Температура воздуха составит +13 градусов.
С 09.00 до 12.00 синоптики прогнозируют пасмурную и теплую погоду. Воздух прогреется до +18 градусов. Однако после полудня в Кирове до самого вечера будет идти дождь. Возможны грозы и град. Столбик термометра окажется на отметке +23.
Небольшой дождь продолжит идти и после полуночи. Температура воздуха составит +13 градусов. Напомним, что метеорологи-любители сообщили о долгожданном потеплении в начале июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU