2020-07-02T08:04:18+03:00
Происшествия

Гроза и град: погода в Кирове на четверг, 2 июля

Воздух прогреется до +23 градусов
Анна КРЮКОВА
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Советуем 2 июля взять с собой зонт.Советуем 2 июля взять с собой зонт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 2 июля, в Кирове ожидается дождливая погода. По прогнозам Gismeteo.ru, ранним утром в городе пройдет ливень. Температура воздуха составит +13 градусов.

С 09.00 до 12.00 синоптики прогнозируют пасмурную и теплую погоду. Воздух прогреется до +18 градусов. Однако после полудня в Кирове до самого вечера будет идти дождь. Возможны грозы и град. Столбик термометра окажется на отметке +23.

Небольшой дождь продолжит идти и после полуночи. Температура воздуха составит +13 градусов. Напомним, что метеорологи-любители сообщили о долгожданном потеплении в начале июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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