В Кировской области к полудню проголосовали более 47% избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T16:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации на 12.00, в Кировской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции 493 989 человек. Таким образом, явка составила 47,22%. Уточняется, что из них 444 829 жителей проголосовали до дня голосования.

Лидером по активности участников стал Кикнурский район. Там проголосовали 73,22% избирателей. Затем идет Унинский район - 72,23% и Богородский район - 70,85%.

Напомним, что сейчас в Кирове работают 211 избирательных участков. Голосование по поправкам продлится до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU