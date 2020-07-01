В Кировской области к полудню проголосовали более 47% избирателей
Избирательная комиссия сообщила итоги промежуточной явки
Жители могут проголосовать до 20.00Фото: Андрей АБРАМОВ
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По информации на 12.00, в Кировской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции 493 989 человек. Таким образом, явка составила 47,22%. Уточняется, что из них 444 829 жителей проголосовали до дня голосования.
Лидером по активности участников стал Кикнурский район. Там проголосовали 73,22% избирателей. Затем идет Унинский район - 72,23% и Богородский район - 70,85%.
Напомним, что сейчас в Кирове работают 211 избирательных участков. Голосование по поправкам продлится до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU