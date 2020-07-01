В начале июля в Кирове ожидается потепление до +28 градусов

1 Июль 2020 2020-07-01T16:30:56+03:00

Однако возможны грозы, шквалистый ветер и град

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В начале июля на смену прохладной погоде придет долгожданное потепление. Как уточнили в группе «Любительская метеорология», значительное повышение температуры ожидается уже 2 июля, а к концу недели воздух может прогреться до +28 градусов.

Так, в четверг, 2 июля, свое влияние начнет усиливать североатлантический циклон. Ночью в области ожидается +10…+14 градусов. Местами возможны небольшие дожди и туман. Днем столбики термометров окажутся на отметке +19…+24 градуса. Возможны грозы, ливни, также велика вероятность града.

В пятницу, 3 июля, заток тепла усилится. Ночью метеорологи-любители прогнозируют +11…+16. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

В субботу, 4 июля, ожидается +28 градусов, а также ливни, шквалистый ветер и град.

В воскресенье, после прохождения холодного фронта ночью будет +14…+19. Днем температура воздуха составит +20…+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU