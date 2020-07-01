В Кирове супруги сядут на 6,5 лет за сбыт наркотиков

1 Июль 2020 2020-07-01T15:45:19+03:00

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В Кирове вынесли приговор супругам за попытку сбыта наркотиков. Как уточнили в прокуратуре Октябрьского района, местный житель попался сотрудникам полиции с оптовой партией синтетического наркотика в 2019 году. Тогда мужчина планировал расфасовать запрещенное вещество и разложить его по тайникам.

Как выяснилось позднее, помогала кировчанину его супруга. Предложение о «работе» они нашли в интернете. Неустановленное лицо сообщило паре, где можно забрать партию наркотика. Затем жена расфасовала вещество по сверткам, а муж разложил его по тайникам. Во время попытки провернуть схему во второй раз кировчанина задержали.

Деньги супруги получить не успели. Суд приговорил обоих к лишению свободы на 6,5 лет. Уточняется, что у пары есть несовершеннолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU