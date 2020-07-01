В Кирове супруги сядут на 6,5 лет за сбыт наркотиков
В Кирове вынесли приговор супругам за попытку сбыта наркотиков. Как уточнили в прокуратуре Октябрьского района, местный житель попался сотрудникам полиции с оптовой партией синтетического наркотика в 2019 году. Тогда мужчина планировал расфасовать запрещенное вещество и разложить его по тайникам.
Как выяснилось позднее, помогала кировчанину его супруга. Предложение о «работе» они нашли в интернете. Неустановленное лицо сообщило паре, где можно забрать партию наркотика. Затем жена расфасовала вещество по сверткам, а муж разложил его по тайникам. Во время попытки провернуть схему во второй раз кировчанина задержали.
Деньги супруги получить не успели. Суд приговорил обоих к лишению свободы на 6,5 лет. Уточняется, что у пары есть несовершеннолетний ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU