Рядом с филармонией планируют установить памятник основателю ВДВ
В Кирове может появиться памятник основателю воздушно-десантных войск генералу армии Василию Маргелову. Большинство депутатов одобрили проект по установке бюста во время заседания Гордумы в пятницу, 30 июня.
Ходатайство поступило от Кировской областной общественной организации «Союз десантников». Уточняется, что бронзовый бюст намерены разместить рядом с филармонией вблизи памятника бойцам-кировчанам, погибшим в Афганистане и Чечне.
В ходе заседания глава горадминистрации Дмитрий Осипов также предложил проанализировать, какие памятники из установленных в Кирове действительно нужны. В частности речь идет о памятнике Степану Халтурину.
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ИСТОЧНИК KP.RU