Рядом с филармонией планируют установить памятник основателю ВДВ

1 Июль 2020 2020-07-01T14:34:33+03:00

Памятник могут установить рядом с филармонией. Фото: архив «КП»

Изменить размер текста: A A

В Кирове может появиться памятник основателю воздушно-десантных войск генералу армии Василию Маргелову. Большинство депутатов одобрили проект по установке бюста во время заседания Гордумы в пятницу, 30 июня.

Ходатайство поступило от Кировской областной общественной организации «Союз десантников». Уточняется, что бронзовый бюст намерены разместить рядом с филармонией вблизи памятника бойцам-кировчанам, погибшим в Афганистане и Чечне.

В ходе заседания глава горадминистрации Дмитрий Осипов также предложил проанализировать, какие памятники из установленных в Кирове действительно нужны. В частности речь идет о памятнике Степану Халтурину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU