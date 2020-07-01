Коронавирус в Кирове: 30 человек заболели, одна пациентка скончалась

1 Июль 2020 2020-07-01T12:45:56+03:00

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Накануне в инфекционном стационаре скончалась 87-летняя жительница Нагорского района. Таким образом, число летальных исходов пациентов с коронавирусом увеличилось до 38 случаев.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, за сутки в регионе выявили еще 30 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в области зарегистрировали 3290 больных COVID-19 с симптомами заболевания.

По информации на 1 июля, в стационарах проходят лечение 657 человек c пневмонией. Состояние 25 человек медики оценивают как тяжелое, 13 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 5 человек - на искусственной вентиляции легких.

Выписались из стационаров 23 пациента. Общее количество выздоровевших от коронавируса за все время - 2 695 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU