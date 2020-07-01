В Кирове разыскивают 16-летнего подростка

1 Июль 2020 2020-07-01T09:48:20+03:00

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщил о новом пропавшем. С 29 июня неизвестно местонахождение Александра Сластихина. В этот день 16-летнего подростка около 14.30 видели последний раз.

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, уши немного оттопырены. Парень был одет в черные толстовку и спортивные брюки, черные кроссовки с красными шнурками.

Если вы знаете, где может находиться Александр, просьба сообщить об этом по номерам: 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU