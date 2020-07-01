2020-07-01T08:59:38+03:00
Происшествия

Не ярче, но теплее: погода в Кирове на среду, 1 июля

Температура воздуха наконец повысится
Анастасия РОМАНОВА
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Температура воздуха будет повышаться и в полдень достигнет своего пика - +18 градусов.Температура воздуха будет повышаться и в полдень достигнет своего пика - +18 градусов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове наконец станет чуточку потеплее. На среду, 1 июля, синоптики обещают все такое же хмурое небо, как и в предыдущие дни, однако температура воздуха повысится. Правда, с утра этого не ощутить - к семи часам термометры покажут отметку в +12 градусов. А в девять утра даже проглянет солнышко. В течение следующих нескольких часов температура воздуха будет повышаться и в полдень достигнет своего пика - +18 градусов. Продержится она до шести вечера, после чего медленно пойдет на спад. В 21 час станет в разы прохладнее и пройдет небольшой дождь. Сильного ветра завтра можно не ожидать, так что погода будет куда приятнее, чем в минувшие дни.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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