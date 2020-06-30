В Котельничском районе объявили карантин
На ферме в Котельничском районе зафиксирован первый случай лейкоза у коровы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области.
С 18 июня 2020 года на территории района установлен карантин. Ограничения ввели после того как диагноз подтвердило исследование крови животного. Специалисты Россельхознадзора проводят мероприятия по ликвидации и профилактике заболевания. В текущем году на анализ отправили 161 пробу сыворотки крови.
Напомним, что предыдущий карантин по этому заболеванию был снят в нашем регионе 24 января 2019 года.
Справка «КП»
Лейкоз крупного рогатого скота - это хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы. Она сопровождается поражением органов кроветворной системы, появлением повышенного количества лимфоцитов в крови, иногда опухолеобразным поражением органов и тканей организма.
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