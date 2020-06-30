2020-06-30T17:29:48+03:00
Общество

В Чистые пруды проведут газ

До 29 июля ограничивается движение транспорта у дома № 46 по Советской улице
Владислав Николаенко
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до 29 июля ограничивают движение транспорта у дома № 46 по Советской улицедо 29 июля ограничивают движение транспорта у дома № 46 по Советской улицеФото: pixabay.com
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Жителей микрорайоне Чистые Пруды города Кирова ждут временные неудобства: у дома №46 по улице Советской ограничат движение транспорта, сообщили в администрации города.

АО «Газпром газораспределение Киров» прокладывает в поселок газопровод. Движение будет ограничено до 29 июля.

Напомним также, что 2 и 3 июля временно ограничат движение также по железнодорожному переезду в Нововятске

ИСТОЧНИК KP.RU

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