В Чистые пруды проведут газ
До 29 июля ограничивается движение транспорта у дома № 46 по Советской улице
до 29 июля ограничивают движение транспорта у дома № 46 по Советской улицеФото: pixabay.com
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Жителей микрорайоне Чистые Пруды города Кирова ждут временные неудобства: у дома №46 по улице Советской ограничат движение транспорта, сообщили в администрации города.
АО «Газпром газораспределение Киров» прокладывает в поселок газопровод. Движение будет ограничено до 29 июля.
Напомним также, что 2 и 3 июля временно ограничат движение также по железнодорожному переезду в Нововятске
ИСТОЧНИК KP.RU