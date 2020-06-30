Переезд в Нововятске вновь закроют

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:38:44+03:00

Движение по нему ограничат 2 и 3 июля

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Жители Нововятского района вновь столкнутся с трудностями при пересечении железнодорожного переезда. В пресс-службе ГЖД рассказали, что 2 и 3 июля движение по нему временно ограничат. На участке собираются провести ремонтные работы по замене резинового настила и асфальтирование участка.

Сообщается, что полное закрытие движения планируется с 23.00 2 июля до 5.00 3 июля. Спецтранспорт будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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