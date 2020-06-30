2020-06-30T13:22:49+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке грузчик и водитель воровали рыбу со склада компаний

Авантюристы похитили продукцию на 62 тысячи рублей
Виктор Карпов
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Суд признал мужчин виновными.Суд признал мужчин виновными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С октября 2018 года сотрудники ООО «Океан» и ООО «Морская гавань» похищали продукцию компаний. Об этом рассказали в пресс-службе Кирово-Чепецкой прокуратуры.

Грузчик и водитель договорились о взаимовыгодной сделке. Первый выносил рыбную продукцию компании из холодильного склада. И в дальнейшем передавал ее водителю. А тот вывозил рыбу с территории склада и продавал. В общей сложности авантюристы похитили продукцию на 62 тысячи рублей. Раскрыть преступную схему удалось лишь в январе 2019 года.

Суд признал мужчин виновными. Грузчик получил 6 месяцев, а водитель один год исправительных работ. Сейчас с заработка обоих взимается 10% в пользу компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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