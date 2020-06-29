2020-06-29T13:21:07+03:00
Общество

Кировская семья может накопить на квартиру за 8,6 года

Жилье в 60 кв. метров обойдется в 2,4 миллиона рублей
Виктор Карпов
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Кировская область находится на 64 месте в рейтинге доступности жилья.Кировская область находится на 64 месте в рейтинге доступности жилья.
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Кировская область находится на 64 месте в рейтинге доступности жилья среди 83 регионов страны. Эксперты «РИА-Рейтинга» посчитали, что среднестатистической семье необходимо 8,6 года для того, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2020 года. По подсчетам такая недвижимость жителям региона обойдется в 2,4 миллиона рублей, что ниже среднего по стране.

Отметим, что за расчет бралась семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе. По данным Кировстата, заработок одного жителя региона за январь - март текущего года в среднем составлял 30273 рубля. Для покупки жилья семья должна откладывать максимально возможный остаток средств, который может потратить после вычета прожиточного минимума. Отметим, что в действительности траты семей выше, чем официальная сумма. Поэтому рейтинг носит весьма приблизительный характер.

За последние годы жилье в целом по стране жилье стало доступнее. К примеру, в 2019 году семье из Кировской области требовалось 9,3 года для того, чтобы накопить на жилье. Самые большие трудности с покупкой недвижимости испытывают жители Севастополя. Там для покупки квартиры понадобится 15,5 лет. Жителям Магадана повезло больше, им для покупки жилья требуется всего 1,6 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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