Кировское предприятие задолжало своим работникам более 4 миллионов рублей
ООО «НПО КировИнструмент» не выплатило заработную зарплату своим работникам за апрель и май текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.
Известно, что долги по заработной плате перед 100 сотрудниками составили более 4 миллионов рублей. Исполняющий обязанности прокурора Дмитрий Шерстнев провел встречу с работниками и руководством компании. Во время нее выступил председатель ООО «НПО КировИнструмент». Он рассказал, что перед работниками уже погасили долги за апрель. Сумма выплаты составила 2 миллиона рублей. На данный момент непогашенной осталась задолженность за май.
Сейчас ведомство приняло меры прокурорского реагирования. Ситуация с долгами взята на личный контроль Дмитрия Шерстнева.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU