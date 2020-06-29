2020-06-29T12:32:34+03:00
Общество

Кировское предприятие задолжало своим работникам более 4 миллионов рублей

100 сотрудников компании остались без зарплаты
Виктор Карпов
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Исполняющий обязанности прокурора Дмитрий Шерстнев провел встречу с работниками и руководством компании. Фото: epp.genproc.gov.ruИсполняющий обязанности прокурора Дмитрий Шерстнев провел встречу с работниками и руководством компании. Фото: epp.genproc.gov.ru
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ООО «НПО КировИнструмент» не выплатило заработную зарплату своим работникам за апрель и май текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Известно, что долги по заработной плате перед 100 сотрудниками составили более 4 миллионов рублей. Исполняющий обязанности прокурора Дмитрий Шерстнев провел встречу с работниками и руководством компании. Во время нее выступил председатель ООО «НПО КировИнструмент». Он рассказал, что перед работниками уже погасили долги за апрель. Сумма выплаты составила 2 миллиона рублей. На данный момент непогашенной осталась задолженность за май.

Сейчас ведомство приняло меры прокурорского реагирования. Ситуация с долгами взята на личный контроль Дмитрия Шерстнева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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