В Подосиновском районе утонул 8-летний мальчик

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:37:16+03:00

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 8-летнего мальчика на реке Юг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Днем, 26 июня, компания из восьми ребят отправилась купаться на реку. Известно, дети ушли без присмотра родителей. Трагедия случилась близ поселка Демьяново. В необорудованном для купания месте утонул 8-летний мальчик. В субботу, 27 июня, тело ребенка было найдено.

Сейчас проводится доследственная проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU