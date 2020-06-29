2020-06-29T11:37:16+03:00
Общество

В Подосиновском районе утонул 8-летний мальчик

Ребята ушли купаться без взрослых
Виктор Карпов
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Река Юг. Фото: kirov.sledcom.ruРека Юг. Фото: kirov.sledcom.ru
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 8-летнего мальчика на реке Юг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Днем, 26 июня, компания из восьми ребят отправилась купаться на реку. Известно, дети ушли без присмотра родителей. Трагедия случилась близ поселка Демьяново. В необорудованном для купания месте утонул 8-летний мальчик. В субботу, 27 июня, тело ребенка было найдено.

Сейчас проводится доследственная проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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