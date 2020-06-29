2020-06-29T10:55:19+03:00
Политика

Министр внутренней политики занял вакантное место в избирательной комиссии Кировской областим

Решение планируют обжаловать в прокуратуре
Виктор Карпов
Поделиться:
В состав избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса назначен Николай Коев. Фото: kirovreg.ruВ состав избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса назначен Николай Коев. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

В состав избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса назначен Николай Коев. Соответствующий указ появился на сайте правительства за подписью губернатора.

Ранее центр правовых экспертиз внес губернатору Кировской области предложение назначить членом Избирательной комиссии с правом решающего голоса Антона Долгих.

- К слову, губернатор отклонил предложение Центра правовых экспертиз назначить меня членом Избирательной комиссии Кировской области, - написал в социальной сети кировский юрист.

По словам Антона Долгих, указ Губернатора о назначении Коева будет «обжалован прокурору Кировской области. По результатам рассмотрения будет принято решение о подаче в суд административного искового заявления».

Напомним, что вакантное место в Избиркоме появилось после исключения оттуда задержанного за взятки Андрея Плитко. Отметим, что в указе губернатора №-71 от 13 мая сказано, что бывший вице-губернатор лично подал заявление о досрочном сложении полномочий. Однако с 4 апреля Андря Плитко заключили под стражу. Сейчас он находится в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировское предприятие задолжало своим работникам более 4 миллионов рублей
В Подосиновском районе утонул 8-летний мальчик
Коронавирус в Кирове: 30 человек в тяжелом состоянии
Министр внутренней политики занял вакантное место в избирательной комиссии Кировской областим
В Котельниче ураган унес крышу отделения скорой помощи
«Россети Центр и Приволжье» восстановили электроснабжение потребителей в Кировской области
Холодно и дождливо: прогноз погоды в Кирове на 29 июня
Кировские активисты просят выбрать название для будущего сквера
В Кирове избили посетителя сауны на Комсомольской
Трассу Омутнинск-Песковка-Кирс отремонтируют за 48 миллионов рублей
Коронавирус в Кирове: в инфекционных больницах находятся 515 человек
Епископ Иоанн освятил поклонный крест на выезде из Вятских Полян в сторону Сосновки
Смерч, град, грозы и дожди: над Кировской областью прошел ныряющий циклон
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей в Кировской области
Энергетики Кировэнерго мобилизованы в связи с непогодой
В Кировской области разбушевалась погода