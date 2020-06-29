Министр внутренней политики занял вакантное место в избирательной комиссии Кировской областим
В состав избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса назначен Николай Коев. Соответствующий указ появился на сайте правительства за подписью губернатора.
Ранее центр правовых экспертиз внес губернатору Кировской области предложение назначить членом Избирательной комиссии с правом решающего голоса Антона Долгих.
- К слову, губернатор отклонил предложение Центра правовых экспертиз назначить меня членом Избирательной комиссии Кировской области, - написал в социальной сети кировский юрист.
По словам Антона Долгих, указ Губернатора о назначении Коева будет «обжалован прокурору Кировской области. По результатам рассмотрения будет принято решение о подаче в суд административного искового заявления».
Напомним, что вакантное место в Избиркоме появилось после исключения оттуда задержанного за взятки Андрея Плитко. Отметим, что в указе губернатора №-71 от 13 мая сказано, что бывший вице-губернатор лично подал заявление о досрочном сложении полномочий. Однако с 4 апреля Андря Плитко заключили под стражу. Сейчас он находится в СИЗО.
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