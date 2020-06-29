Министр внутренней политики занял вакантное место в избирательной комиссии Кировской областим

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:55:19+03:00

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В состав избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса назначен Николай Коев. Соответствующий указ появился на сайте правительства за подписью губернатора.

Ранее центр правовых экспертиз внес губернатору Кировской области предложение назначить членом Избирательной комиссии с правом решающего голоса Антона Долгих.

- К слову, губернатор отклонил предложение Центра правовых экспертиз назначить меня членом Избирательной комиссии Кировской области, - написал в социальной сети кировский юрист.

По словам Антона Долгих, указ Губернатора о назначении Коева будет «обжалован прокурору Кировской области. По результатам рассмотрения будет принято решение о подаче в суд административного искового заявления».

Напомним, что вакантное место в Избиркоме появилось после исключения оттуда задержанного за взятки Андрея Плитко. Отметим, что в указе губернатора №-71 от 13 мая сказано, что бывший вице-губернатор лично подал заявление о досрочном сложении полномочий. Однако с 4 апреля Андря Плитко заключили под стражу. Сейчас он находится в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU