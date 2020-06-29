В Котельниче ураган унес крышу отделения скорой помощи
В Кировской области аварийные бригады до сих пор восстанавливают последствия урагана. В субботу, 27 июня, регион попал в ныряющий циклон. За считанные часы теплая летняя погода преобразилась до неузнаваемости. По всей области пронесся дождь, град, смерч и даже ураган.
По всей области пронесся дождь, град, смерч и даже ураган. Фото: vk.com/meteokirov
От непогоды пострадали 12 районов Кировской области. Так, повреждения электросетевого оборудования и сетей зафиксированы в Нолинском, Советском, Яранском, Кильмезском, Вятскополянском, Оричевском, Верхошижемском, Лебяжском, Уржумском, Малмыжском, Котельничском и Арбажском районах.
От непогоды пострадали 12 районов Кировской области. Фото: vk.com/vkotle
Ураган не только оставил жителей без электричества, но и нанес ущерб собственности жителей области. В Котельниче ветер выкорчевал деревья с корнем, из-за чего стволы падали на проезжую часть и на машины. Кроме того, ветер разрушил крышу здания местного отделения скорой помощи.
Ураган не только оставил жителей без электричества, но и нанес ущерб собственности. Фото: vk.com/vkotle
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