2020-06-29T10:18:12+03:00
Происшествия

В Котельниче ураган унес крышу отделения скорой помощи

В 12 районах устраняют последствия непогоды
Виктор Карпов
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Ветер разрушил крышу здания местного отделения скорой помощи. Фото: vk.com/kotvestВетер разрушил крышу здания местного отделения скорой помощи. Фото: vk.com/kotvest
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В Кировской области аварийные бригады до сих пор восстанавливают последствия урагана. В субботу, 27 июня, регион попал в ныряющий циклон. За считанные часы теплая летняя погода преобразилась до неузнаваемости. По всей области пронесся дождь, град, смерч и даже ураган.

По всей области пронесся дождь, град, смерч и даже ураган. Фото: vk.com/meteokirov

По всей области пронесся дождь, град, смерч и даже ураган. Фото: vk.com/meteokirov

От непогоды пострадали 12 районов Кировской области. Так, повреждения электросетевого оборудования и сетей зафиксированы в Нолинском, Советском, Яранском, Кильмезском, Вятскополянском, Оричевском, Верхошижемском, Лебяжском, Уржумском, Малмыжском, Котельничском и Арбажском районах.

От непогоды пострадали 12 районов Кировской области. Фото: vk.com/vkotle

От непогоды пострадали 12 районов Кировской области. Фото: vk.com/vkotle

Ураган не только оставил жителей без электричества, но и нанес ущерб собственности жителей области. В Котельниче ветер выкорчевал деревья с корнем, из-за чего стволы падали на проезжую часть и на машины. Кроме того, ветер разрушил крышу здания местного отделения скорой помощи.

Ураган не только оставил жителей без электричества, но и нанес ущерб собственности. Фото: vk.com/vkotle

Ураган не только оставил жителей без электричества, но и нанес ущерб собственности. Фото: vk.com/vkotle

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ИСТОЧНИК KP.RU

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