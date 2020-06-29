2020-06-29T07:25:53+03:00
Происшествия

Холодно и дождливо: прогноз погоды в Кирове на 29 июня

Кировчан ждет пасмурный понедельник
Виктор Карпов
Поделиться:
Небольшой дождь начнется в 9.00.Небольшой дождь начнется в 9.00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В первый рабочий день, 29 июня, в Кирове ожидается переменная облачность. В течение всего дня будут идти небольшие дожди. А температура воздуха опустится до + 12 градусов. Об этом сообщает портал gismeteo.ru.

Ночью температура будет колебаться от +7 до +9 градусов. К 9.00 столбики термометров покажут уже +11 градусов. В течение дня воздух немного прогреется, и температура своего пика +12 градусов достигнет к 15.00. После чего вновь начнет плавно опускаться. К 18.00 похолодает до +11 градусов.

Синоптики сообщают, что небольшой дождь начнется в 9.00 и продлится до самого вечера. Северный ветер вновь будет порывистым, местами до 12 м/с.

В понедельник геомагнитные колебания останутся в норме и никак не повлияют на самочувствие кировчан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировское предприятие задолжало своим работникам более 4 миллионов рублей
В Подосиновском районе утонул 8-летний мальчик
Коронавирус в Кирове: 30 человек в тяжелом состоянии
Министр внутренней политики занял вакантное место в избирательной комиссии Кировской областим
В Котельниче ураган унес крышу отделения скорой помощи
«Россети Центр и Приволжье» восстановили электроснабжение потребителей в Кировской области
Холодно и дождливо: прогноз погоды в Кирове на 29 июня
Кировские активисты просят выбрать название для будущего сквера
В Кирове избили посетителя сауны на Комсомольской
Трассу Омутнинск-Песковка-Кирс отремонтируют за 48 миллионов рублей
Коронавирус в Кирове: в инфекционных больницах находятся 515 человек
Епископ Иоанн освятил поклонный крест на выезде из Вятских Полян в сторону Сосновки
Смерч, град, грозы и дожди: над Кировской областью прошел ныряющий циклон
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей в Кировской области
Энергетики Кировэнерго мобилизованы в связи с непогодой
В Кировской области разбушевалась погода