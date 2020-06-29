Холодно и дождливо: прогноз погоды в Кирове на 29 июня

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:25:53+03:00

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В первый рабочий день, 29 июня, в Кирове ожидается переменная облачность. В течение всего дня будут идти небольшие дожди. А температура воздуха опустится до + 12 градусов. Об этом сообщает портал gismeteo.ru.

Ночью температура будет колебаться от +7 до +9 градусов. К 9.00 столбики термометров покажут уже +11 градусов. В течение дня воздух немного прогреется, и температура своего пика +12 градусов достигнет к 15.00. После чего вновь начнет плавно опускаться. К 18.00 похолодает до +11 градусов.

Синоптики сообщают, что небольшой дождь начнется в 9.00 и продлится до самого вечера. Северный ветер вновь будет порывистым, местами до 12 м/с.

В понедельник геомагнитные колебания останутся в норме и никак не повлияют на самочувствие кировчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU