Холодно и дождливо: прогноз погоды в Кирове на 29 июня
В первый рабочий день, 29 июня, в Кирове ожидается переменная облачность. В течение всего дня будут идти небольшие дожди. А температура воздуха опустится до + 12 градусов. Об этом сообщает портал gismeteo.ru.
Ночью температура будет колебаться от +7 до +9 градусов. К 9.00 столбики термометров покажут уже +11 градусов. В течение дня воздух немного прогреется, и температура своего пика +12 градусов достигнет к 15.00. После чего вновь начнет плавно опускаться. К 18.00 похолодает до +11 градусов.
Синоптики сообщают, что небольшой дождь начнется в 9.00 и продлится до самого вечера. Северный ветер вновь будет порывистым, местами до 12 м/с.
В понедельник геомагнитные колебания останутся в норме и никак не повлияют на самочувствие кировчан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU