Кировские активисты просят выбрать название для будущего сквера
Кировские активисты запустили голосование по выбору названия для будущего сквера. Организаторы проекта «30 скверов» сообщают, что рекреационная зона появится на улице Володарского и Советской.
Жителям предлагают выбрать из четырех вариантов:
- Рудницкий - в честь вятского селекционера Николая Васильевича Рудницкого. В советские годы им были выведены новые сорта ржи;
- Никитский – по названию исторической улицы, которая раньше была «воротами в город»;
- Колос - название связано с сортом ржи «Вятка», который вывел Рудницкий;
-Яблоневый.
Проголосовать можно в группе «30 скверов». Сейчас лидирует вариант «Никитский».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU