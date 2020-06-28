2020-06-28T16:02:35+03:00
Общество

Кировские активисты просят выбрать название для будущего сквера

Он появится на пересечении улиц Володарского и Советской
Виктор Карпов
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Кировские активисты запустили голосование по выбору названия для будущего сквера. Фото: vk.com/30skverovКировские активисты запустили голосование по выбору названия для будущего сквера. Фото: vk.com/30skverov
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Кировские активисты запустили голосование по выбору названия для будущего сквера. Организаторы проекта «30 скверов» сообщают, что рекреационная зона появится на улице Володарского и Советской.

Жителям предлагают выбрать из четырех вариантов:

- Рудницкий - в честь вятского селекционера Николая Васильевича Рудницкого. В советские годы им были выведены новые сорта ржи;

- Никитский – по названию исторической улицы, которая раньше была «воротами в город»;

- Колос - название связано с сортом ржи «Вятка», который вывел Рудницкий;

-Яблоневый.

Проголосовать можно в группе «30 скверов». Сейчас лидирует вариант «Никитский».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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