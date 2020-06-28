Трассу Омутнинск-Песковка-Кирс отремонтируют за 48 миллионов рублей

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:58:10+03:00

Участок автодороги в Верхнекамском районе отремонтируют за 18 миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы запланированы в Верхнекамском и Омутнинском районе

Изменить размер текста: A A

Кировская область направит на ремонт автодороги Омутнинск-Песковка-Кирс более 48 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Согласно заявленным аукционам, дорогу планируют отремонтировать в Верхнекамском и Омутнинском районе. Подрядчиком первого контракта выбран АО «Вятавтодор». Компании предстоит за 29 миллионов 848 тысяч рублей привести в нормативное состояние участок дороги в Омутнинском районе. Согласно технической документации подрядчик должен выполнить:

- профилирование площадей автогрейдером;

- подсыпку размытых и разрушенных участков земляного полотна песком с разравниванием и уплотнением;

- восстановление дорожной одежды в местах разрушенного земляного полотна из щебеня;

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением нового материала;

- досыпку заниженных обочин дренирующим грунтом средней толщиной до 5см, с уплотнением;

- укрепление обочин щебнем шлаковым с двух сторон на ширину 2 метра, средней толщиной 10 см;

- восстановление водоотводных канав механизированным способом.

Работы должны быть завершены до 30 сентября 2020 года. Их заказчиком выступает - КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области».

Участок автодороги в Верхнекамском районе отремонтируют за 18 миллионов 663 тысячи рублей. Подрядчик еще не определен. Подача заявок на аукцион открыта до 29.06.2020. Срок исполнения контракта - 30 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU