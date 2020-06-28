Трассу Омутнинск-Песковка-Кирс отремонтируют за 48 миллионов рублей
Кировская область направит на ремонт автодороги Омутнинск-Песковка-Кирс более 48 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.
Согласно заявленным аукционам, дорогу планируют отремонтировать в Верхнекамском и Омутнинском районе. Подрядчиком первого контракта выбран АО «Вятавтодор». Компании предстоит за 29 миллионов 848 тысяч рублей привести в нормативное состояние участок дороги в Омутнинском районе. Согласно технической документации подрядчик должен выполнить:
- профилирование площадей автогрейдером;
- подсыпку размытых и разрушенных участков земляного полотна песком с разравниванием и уплотнением;
- восстановление дорожной одежды в местах разрушенного земляного полотна из щебеня;
- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением нового материала;
- досыпку заниженных обочин дренирующим грунтом средней толщиной до 5см, с уплотнением;
- укрепление обочин щебнем шлаковым с двух сторон на ширину 2 метра, средней толщиной 10 см;
- восстановление водоотводных канав механизированным способом.
Работы должны быть завершены до 30 сентября 2020 года. Их заказчиком выступает - КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области».
Участок автодороги в Верхнекамском районе отремонтируют за 18 миллионов 663 тысячи рублей. Подрядчик еще не определен. Подача заявок на аукцион открыта до 29.06.2020. Срок исполнения контракта - 30 сентября 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU