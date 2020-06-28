Епископ Иоанн освятил поклонный крест на выезде из Вятских Полян в сторону Сосновки
В четверг, 25 июня, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн поздравил всех верующих с престольным праздником надвратного храма. Об этом сообщили в пресс-службе Уржумской епархии.
В храме Михаила Архангела города Вятские Поляны состоялся молебен Онуфрию Великому. Епископ Иоанн отметил, что приснопоминаемый отец Алексей Сухих одно из первых своих служений начинал именно преподобному старцу Онуфрию Великому и выбор этот был неслучаен.
- Увы, в наше время мы практически не имеем таких людей, их становится все меньше и меньше, многие сейчас которые пропагандируются приспешниками как старцы на самом деле таковыми не являются, святые отцы называли это душепагубным актерством, не дай Бог попадать под их влияние, - подчеркнул епископ.
После молебна епископ Иоанн освятил поклонный крест на выезде из Вятских Полян в сторону Сосновки.
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