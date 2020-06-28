Смерч, град, грозы и дожди: над Кировской областью прошел ныряющий циклон

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 27 июня, Кировскую область «накрыл» ныряющий циклон. За считанные часы теплая летняя погода контрастно преобразилась до неузнаваемости. По всей области можно было наблюдать редкие природные явления: крупный град, смерчи и даже ураганы. Разумеется, не обошлось и без дождя с громом и молнией.

За считанные часы теплая летняя погода контрастно преобразилась до неузнаваемости. Фото: vk.com/meteokirov

По информации метеостанции «Вятские Поляны», ветер в районе достигал 25 м/с. Разбушевавшаяся погода удивила и нанесла немалый урон собственности местных жителей. Так, очевидцы поделились в группе «Любительская Метеорология в Кирове» последствиями смерча.

Ветер в районе достигал 25 м/с. Фото: vk.com/meteokirov

Крупный град обрушился на Даровской и Оричевский район. Ледяной ураган уничтожил будущий урожай садоводов. Многие жители пытались спасти свои машины и огороды. Так, в сеть попало видео, как мужчина старается защитить свой автомобиль от крупных градин.

Мужчина защищал свой автомобиль от "обстрела", как мог. Фото: vk.com/meteokirov

В Котельниче шквалистый ветер обрушил деревья, остановки общественного транспорта, повредил крыши домов. Многие районы города остались без электричества.

Дерево упало на автомобиль. Фото: vk.com/vkotle

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU