2020-06-28T10:44:00+03:00
Происшествия

Смерч, град, грозы и дожди: над Кировской областью прошел ныряющий циклон

Непогода нанесла немалый ущерб собственности жителей региона
Виктор Карпов
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Кировскую область «накрыл» ныряющий циклон. Фото: vk.com/meteokirovКировскую область «накрыл» ныряющий циклон. Фото: vk.com/meteokirov
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В субботу, 27 июня, Кировскую область «накрыл» ныряющий циклон. За считанные часы теплая летняя погода контрастно преобразилась до неузнаваемости. По всей области можно было наблюдать редкие природные явления: крупный град, смерчи и даже ураганы. Разумеется, не обошлось и без дождя с громом и молнией.

За считанные часы теплая летняя погода контрастно преобразилась до неузнаваемости. Фото: vk.com/meteokirov

За считанные часы теплая летняя погода контрастно преобразилась до неузнаваемости. Фото: vk.com/meteokirov

По информации метеостанции «Вятские Поляны», ветер в районе достигал 25 м/с. Разбушевавшаяся погода удивила и нанесла немалый урон собственности местных жителей. Так, очевидцы поделились в группе «Любительская Метеорология в Кирове» последствиями смерча.

Ветер в районе достигал 25 м/с. Фото: vk.com/meteokirov

Ветер в районе достигал 25 м/с. Фото: vk.com/meteokirov

Крупный град обрушился на Даровской и Оричевский район. Ледяной ураган уничтожил будущий урожай садоводов. Многие жители пытались спасти свои машины и огороды. Так, в сеть попало видео, как мужчина старается защитить свой автомобиль от крупных градин.

Мужчина защищал свой автомобиль от "обстрела", как мог. Фото: vk.com/meteokirov

Мужчина защищал свой автомобиль от "обстрела", как мог. Фото: vk.com/meteokirov

В Котельниче шквалистый ветер обрушил деревья, остановки общественного транспорта, повредил крыши домов. Многие районы города остались без электричества.

Дерево упало на автомобиль. Фото: vk.com/vkotle

Дерево упало на автомобиль. Фото: vk.com/vkotle

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ИСТОЧНИК KP.RU

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