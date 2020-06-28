Смерч, град, грозы и дожди: над Кировской областью прошел ныряющий циклон
В субботу, 27 июня, Кировскую область «накрыл» ныряющий циклон. За считанные часы теплая летняя погода контрастно преобразилась до неузнаваемости. По всей области можно было наблюдать редкие природные явления: крупный град, смерчи и даже ураганы. Разумеется, не обошлось и без дождя с громом и молнией.
За считанные часы теплая летняя погода контрастно преобразилась до неузнаваемости. Фото: vk.com/meteokirov
По информации метеостанции «Вятские Поляны», ветер в районе достигал 25 м/с. Разбушевавшаяся погода удивила и нанесла немалый урон собственности местных жителей. Так, очевидцы поделились в группе «Любительская Метеорология в Кирове» последствиями смерча.
Ветер в районе достигал 25 м/с. Фото: vk.com/meteokirov
Крупный град обрушился на Даровской и Оричевский район. Ледяной ураган уничтожил будущий урожай садоводов. Многие жители пытались спасти свои машины и огороды. Так, в сеть попало видео, как мужчина старается защитить свой автомобиль от крупных градин.
Мужчина защищал свой автомобиль от "обстрела", как мог. Фото: vk.com/meteokirov
В Котельниче шквалистый ветер обрушил деревья, остановки общественного транспорта, повредил крыши домов. Многие районы города остались без электричества.
Дерево упало на автомобиль. Фото: vk.com/vkotle
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