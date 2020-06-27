В Кировской области разбушевалась погода

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:32:34+03:00

От града и шквала пострадали Оричевский, Даровский и Котельничский районы

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27 июня наша область попала в зону «ныряющего» циклона. Из-за этого по всему региону пронеслись опасные погодные явления: крупный град, шквалистый ветер и настоящий ураган.

Так, например, Даровский и Оричевский районы засыпал град. В результате пострадали многие огороды и неизвестно сколько автомобилей. Так, в сеть попало видео, как житель Оричей пытается защитить свой автомобиль от крупных шиповидных градин. Мужчина еле держится на ногах из-за сильнейшего ветра, но стойко продолжает закрывать матрасами свой автомобиль.

Мужчина защищал свой автомобиль от "обстрела", как мог. Фото: vk.com/meteokirov

Паблик «Любительская метеорология в Кирове» сообщает, что все эти явления готовится встретить Кильмезь. Там в ближайшие 2-3 часа также ожидается гроза, град и сильный шквал ветра до 25 метров в секунду.

Ураган не прошел бесследно и в Котельниче. Жители города уже разместили в соцсетях множество фотографий последствий прохождения шквала. Ураган с легкостью вырывал деревья с корнями и раскидывал их по дорогам и тротуарам.

Последствия прошедшего по Котельничу урагана. Фото: vk.com/meteokirov

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ИСТОЧНИК KP.RU