2020-06-27T15:29:52+03:00
Общество

В Даровском районе из-за сильного града пострадали огороды

Явление наблюдалось так же и в Оричевском районе
Олег ЛЯЛИН
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Крупный град нанес серьезный урон огородам. Фото: https://vk.com/zlo43Крупный град нанес серьезный урон огородам. Фото: https://vk.com/zlo43
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Над Кировской областью 27 июня прошлась торнадоопасная ячейка. В результате некоторые районы региона подверглись «обстрелу» с неба крупным градом. Он выпадал с такой интенсивностью, что буквально застелил все, как снег.

В паблике «Злой кировчанин» один из подписчиков опубликовал фотографию огорода, усыпанного «небесным жемчугом». Комментаторов запись встревожила:

- А как же урожай, - пишет один из подписчиков.

- Все посадки, наверное, перебило, - комментирует запись еще один житель области.

Кроме того, по утверждению подписчиков паблика, такой же крупный град выпал и в Оричевском районе и в Орлове.

- Оричевский район - такая же картина. 50 км от Кирова, а предупреждение МЧС только на 28 число, - пишет Валентина Пленкова.

По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», такой крупный град, диаметром 20 мм и более является опасным погодным явлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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