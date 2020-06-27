В Даровском районе из-за сильного града пострадали огороды
Над Кировской областью 27 июня прошлась торнадоопасная ячейка. В результате некоторые районы региона подверглись «обстрелу» с неба крупным градом. Он выпадал с такой интенсивностью, что буквально застелил все, как снег.
В паблике «Злой кировчанин» один из подписчиков опубликовал фотографию огорода, усыпанного «небесным жемчугом». Комментаторов запись встревожила:
- А как же урожай, - пишет один из подписчиков.
- Все посадки, наверное, перебило, - комментирует запись еще один житель области.
Кроме того, по утверждению подписчиков паблика, такой же крупный град выпал и в Оричевском районе и в Орлове.
- Оричевский район - такая же картина. 50 км от Кирова, а предупреждение МЧС только на 28 число, - пишет Валентина Пленкова.
По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», такой крупный град, диаметром 20 мм и более является опасным погодным явлением.
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ИСТОЧНИК KP.RU