2020-06-27T12:47:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: больше выписанных, чем заразившихся

27 человек находятся в тяжелом состоянии
Олег ЛЯЛИН
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За прошедшие сутки количество выздоровевших человек превысило количество заболевши.За прошедшие сутки количество выздоровевших человек превысило количество заболевши.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Как сообщает региональный Минздрав, по стостоянию на 27 июня в Кировской области выявлено 32 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных достигает 3126 человек.

В инфекционных госпиталях под надзором медиков находятся 511 больных. 27 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. 18 человек лежат в реанимациях и отделениях интенсивной терапии. На данный момент подтверждено 36 смертей. За минувшие сутки от коронавируса умерла 94-летняя жительница Котельничского района. Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

55 человек выписаны из стационаров. Таким образом, общее количество выздоровевших увеличилось до 2603 человек. Под наблюдением врачей дома находятся 7210 человек. Снято с карантина 33273 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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