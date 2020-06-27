Погода в Кировской области на 27 и 28 июня: затишье перед бурей

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:58:04+03:00

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Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», в субботу, 27 июня над республикой Коми и Пермским краем будет проходить «ныряющий» циклон. Его теплый сектор сместится к нашей области. В результате днем установится хорошая теплая погода до 25 градусов тепла.

Но уже к вечеру ожидается развитие циклона, что может привести к грозам, шквалам и граду. Метеорологи-любители прогнозируют шквалистый ветер, скоростью до 20-25 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть крупный град до 2-3 см в диаметре. Кроме того, возможны даже смерчи.

А вот в воскресенье жители области смогут увидеть и ощутить на себе все последствия «ныряющего» циклона. По данным сервиса rp5.ru днем температура воздуха не повысится более 15 градусов. Небо заволокут тучи, прояснения станут совсем редкими. Около трех часов дня возможет ливневый дождь в областном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU