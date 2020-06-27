2020-06-27T11:44:44+03:00
Общество

В Кировской области пропал 70-летний мужчина

Последний раз его видели 19 июня
Олег ЛЯЛИН
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19 июня мужчина вышел с собакой из дома, с тех пор информации о его местоположении нет. Фото: vk.com/lizaalert_kirov19 июня мужчина вышел с собакой из дома, с тех пор информации о его местоположении нет. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области разыскивают 70-летнего мужчину. Хмелинин Василий Васильевич, проживающий в поселке Октябрьский Слободского района, вышел из дома 19 июня около 8 часов утра выгулять собаку. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Василию 70 лет, рост 137 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка. На момент ухода из дома пенсионер был одет в голубую рубашку с короткими рукавами, в спортивные штаны с белыми лампасами и кроссовки.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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