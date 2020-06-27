2020-06-27T10:39:05+03:00
Общество

В Кирове Росгвардейцы не дали злоумышленникам угнать автомобиль

Задержанный уже был судим
Олег ЛЯЛИН
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Подозреваемого в угоне нашли на той же улице, где находился автомобиль.Подозреваемого в угоне нашли на той же улице, где находился автомобиль.Фото: Тимур ХАНОВ
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Как сообщает вневедомственная охрана Кировской области, на днях ее сотрудники сумели предотвратить угон автомобиля. Наводку на троих подозрительных молодых людей патруль Росгвардии получил от оперативного дежурного около трех часов ночи.

«Жигули», стоявшие на улице Розы Люксембург, чем-то сильно привлекли хулиганов. Прибывшие на место Росгвардейцы обнаружили взломанный замок зажигания и разбитое стекло со стороны водителя.

Патруль начал поиски. Заехав в один из дворов на улице Розы Люксембург, сотрудники вневедомственной охраны смогли по приметам распознать в находившемся там молодом человеке угонщика. После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и увезла подозреваемого в отдел полиции. Оказалось, что 21-летний правонарушитель ранее уже был судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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