2020-06-26T17:27:55+03:00
Общество

В Кировской области зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым энцефалитом

Всего в регионе от укусов насекомых пострадало 9497 человек
Виктор Карпов
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За текущий год от укусов насекомых пострадало 9497 человек.За текущий год от укусов насекомых пострадало 9497 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вместе с теплой погодой в Кировской области активизировались и клещи. Так, за текущий год от укусов насекомых пострадало 9497 человек. Из них 1907 детей. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в 88 из исследованных клещей обнаружен возбудитель вирусного энцефалита. На сегодняшний день девять жителей региона заразились этой болезнью и 29 человек - иксодовым боррелиозом, в том числе семь детей. К счастью, других заболеваний, которые могут переносить эти насекомые, на территории области пока не зарегистрировано.

Отметим, что сейчас в Кирове от клещей обработаны все парки, скверы и территории детских садов.

Специалисты советуют кировчанам быть осторожнее и внимательнее при выезде за город и на дачные участки. Помните, что лучшая мера защиты от переносимых клещами заболеваний - не дать клещу присосаться.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите насекомое как можно ближе к вашей коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию. На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- в медицинский центр «Лайт», г.Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.

- в ООО «Афло-центр», г. Киров, ул. Володарского, д. 60, телефон: 8 (8332) 68-03-03.

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64а, телефон: 8 (8332) 38-57-54.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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