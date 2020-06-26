В Кирове ограничат движение машин на нескольких улицах
В Кирове перекроют несколько улиц. Транспортным средствам следует поискать себе объездной путь. По сообщению пресс-службы горадминистрации, оградить собираются как минимум четыре улицы.
До 22.00 15 августа в связи с прокладкой газопровода закрыты улицы:
- Деповская (от дома №13 до ул. Мельничной );
- Мельничная (от дома №15 до ул. Деповской);
- Деповской проезд (от ул. Украинской до Садовой);
- Садовая улица (от ул. Деповской до Деповского проезда).
С 08.00 29 июня до 17.00 1 августа закрыт проезд для машин в районе домов №11, 12 по улице Металлургов из-за перевооружения теплосетей.
С 08.00 29 июня до 22.00 29 июля ограничат движение транспортных средств в районе дома №40 по улице Новопорошинской из-за прокладки газопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU