2020-06-26T16:51:37+03:00
Общество

В Кирове ограничат движение машин на нескольких улицах

Некоторые - до конца июля, некоторые - до середины августа
Карина Нагисова
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Водителям придется ехать в объезд перекрытых участков. Фото: pixabay.comВодителям придется ехать в объезд перекрытых участков. Фото: pixabay.com
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В Кирове перекроют несколько улиц. Транспортным средствам следует поискать себе объездной путь. По сообщению пресс-службы горадминистрации, оградить собираются как минимум четыре улицы.

До 22.00 15 августа в связи с прокладкой газопровода закрыты улицы:

- Деповская (от дома №13 до ул. Мельничной );

- Мельничная (от дома №15 до ул. Деповской);

- Деповской проезд (от ул. Украинской до Садовой);

- Садовая улица (от ул. Деповской до Деповского проезда).

С 08.00 29 июня до 17.00 1 августа закрыт проезд для машин в районе домов №11, 12 по улице Металлургов из-за перевооружения теплосетей.

С 08.00 29 июня до 22.00 29 июля ограничат движение транспортных средств в районе дома №40 по улице Новопорошинской из-за прокладки газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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