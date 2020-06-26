В Слободском детсад закрыли на карантин из-за заведующей, заразившейся коронавирусом
В Слободском детский сад №16 закрыли на карантин из-за коронавируса. Как сообщается на сайте горадминистрации, у его заведующей выявили инфекцию.
Детское образовательное учреждение закрыто с 24 июня. Сейчас в городе ищут контактных лиц, общавшихся с заведующей в период с 15 по 19 июня.
Отмечается, что выпускные и утренники в учреждении проводили без согласования с отделом образования и горадминистрацией. После выздоровления заведующей будет рассмотрен вопрос, насколько она соответствует занимаемой должности.
С 1 по 31 июля, когда детсад будет закрыт на летний период, его полностью обработают силами специализированной организации.
Напомним, что ранее, в конце мая, в одном из кировских детсадов также произошла вспышка коронавируса. Семеро малышей заразились, еще 27 ребят, ставших контактными, отправили на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU