2020-06-26T15:46:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Слободском детсад закрыли на карантин из-за заведующей, заразившейся коронавирусом

Сейчас власти ищут контактных лиц женщины
Ангелина Табрисова
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Инфекцию обнаружили у заведующей детским садом №16 в городе Слободском.Инфекцию обнаружили у заведующей детским садом №16 в городе Слободском.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Слободском детский сад №16 закрыли на карантин из-за коронавируса. Как сообщается на сайте горадминистрации, у его заведующей выявили инфекцию.

Детское образовательное учреждение закрыто с 24 июня. Сейчас в городе ищут контактных лиц, общавшихся с заведующей в период с 15 по 19 июня.

Отмечается, что выпускные и утренники в учреждении проводили без согласования с отделом образования и горадминистрацией. После выздоровления заведующей будет рассмотрен вопрос, насколько она соответствует занимаемой должности.

С 1 по 31 июля, когда детсад будет закрыт на летний период, его полностью обработают силами специализированной организации.

Напомним, что ранее, в конце мая, в одном из кировских детсадов также произошла вспышка коронавируса. Семеро малышей заразились, еще 27 ребят, ставших контактными, отправили на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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