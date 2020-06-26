Кировчане «бегут» из области в Москву и Санкт-Петербург

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:34:09+03:00

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В течении последних десятилетий жители Кировской области активно покидают родной край. Так, специалисты Кировстата ежегодно отмечают миграционную убыль населения региона.

По данным ведомства, за предыдущий год 3,2 тысячи человек переехали жить в Москву и Московскую область. Санкт-Петербург для жизни выбрали 1,4 тысячи человек. Значительное число земляков уехало в ближайшие регионы - Марий Эл, Татарстан и Коми. Общее число мигрантов в соседние республики составило 3,6 тысячи человек.

Основной причиной переезда опрошенные назвали:

- семейные обстоятельства;

- изменение места работы;

- обучение в других регионах;

- приобретение жилья;

- желание вернуться к прежнему месту жительства.

Отметим, что в Кировскую область также переезжают многие наши соотечественники. Так, в 2019 году в наш регион прибыло 14 тысяч человек. 8,6 тысячи приехали из Москвы и Санкт-Петербург,а республик Коми, Марий Эл, Татарстана и Удмуртской, а также Московской, Нижегородской и Тюменской областей. Однако в эти регионы наших граждан уезжает больше, поэтому в миграционном обмене с ними мы имеем убыль населения.

Всего за счет миграционных процессов область потеряла более 2,8 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU