2020-06-26T15:34:09+03:00
Общество

Кировчане «бегут» из области в Москву и Санкт-Петербург

Основная причина переезда - семейные обстоятельства и работа
Виктор Карпов
Поделиться:
3,2 тысячи человек переехали жить в Москву.3,2 тысячи человек переехали жить в Москву.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В течении последних десятилетий жители Кировской области активно покидают родной край. Так, специалисты Кировстата ежегодно отмечают миграционную убыль населения региона.

По данным ведомства, за предыдущий год 3,2 тысячи человек переехали жить в Москву и Московскую область. Санкт-Петербург для жизни выбрали 1,4 тысячи человек. Значительное число земляков уехало в ближайшие регионы - Марий Эл, Татарстан и Коми. Общее число мигрантов в соседние республики составило 3,6 тысячи человек.

Основной причиной переезда опрошенные назвали:

- семейные обстоятельства;

- изменение места работы;

- обучение в других регионах;

- приобретение жилья;

- желание вернуться к прежнему месту жительства.

Отметим, что в Кировскую область также переезжают многие наши соотечественники. Так, в 2019 году в наш регион прибыло 14 тысяч человек. 8,6 тысячи приехали из Москвы и Санкт-Петербург,а республик Коми, Марий Эл, Татарстана и Удмуртской, а также Московской, Нижегородской и Тюменской областей. Однако в эти регионы наших граждан уезжает больше, поэтому в миграционном обмене с ними мы имеем убыль населения.

Всего за счет миграционных процессов область потеряла более 2,8 тысячи человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове ограничат движение машин на нескольких улицах
В Слободском детсад закрыли на карантин из-за заведующей, заразившейся коронавирусом
Кировчане «бегут» из области в Москву и Санкт-Петербург
В Кирове восстановили более 310 люков колодцев
Кировчанин хотел подкачаться и попал на статью о контрабанде
Сотрудникам кировского аэропорта «Победилово» выплатили долги по зарплате
В Кирове мотоциклист попал под колеса иномарки
Коронавирус в Кирове: количество летальных исходов увеличилось до 35
В Кирове пьяную пассажирку не пустили в самолет
Власти Кирова проведут работы по снижению аварийности на 31 участке городских дорог
«Сплошные проверки»: кировских водителей проверят на состояние опьянения
Тепло, но ветрено: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 26 июня
В Кирове троллейбус № 14 поменяет свой маршрут
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков