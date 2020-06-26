Кировчане «бегут» из области в Москву и Санкт-Петербург
В течении последних десятилетий жители Кировской области активно покидают родной край. Так, специалисты Кировстата ежегодно отмечают миграционную убыль населения региона.
По данным ведомства, за предыдущий год 3,2 тысячи человек переехали жить в Москву и Московскую область. Санкт-Петербург для жизни выбрали 1,4 тысячи человек. Значительное число земляков уехало в ближайшие регионы - Марий Эл, Татарстан и Коми. Общее число мигрантов в соседние республики составило 3,6 тысячи человек.
Основной причиной переезда опрошенные назвали:
- семейные обстоятельства;
- изменение места работы;
- обучение в других регионах;
- приобретение жилья;
- желание вернуться к прежнему месту жительства.
Отметим, что в Кировскую область также переезжают многие наши соотечественники. Так, в 2019 году в наш регион прибыло 14 тысяч человек. 8,6 тысячи приехали из Москвы и Санкт-Петербург,а республик Коми, Марий Эл, Татарстана и Удмуртской, а также Московской, Нижегородской и Тюменской областей. Однако в эти регионы наших граждан уезжает больше, поэтому в миграционном обмене с ними мы имеем убыль населения.
Всего за счет миграционных процессов область потеряла более 2,8 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU