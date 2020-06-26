В Кирове восстановили более 310 люков колодцев

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:31:04+03:00

С января текущего года специалисты МУП «Водоканал» восстановили более 225 люков. Фото: vdkanal.ru

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В Кирове ежедневно проводятся работы по обследованию и ремонту колодцев. С января текущего года специалисты МУП «Водоканал» восстановили более 225 люков. Кроме того, на 85 объектах проведены работы по ремонту горловин колодцев на сетях холодного водоснабжения.

Специалисты предприятия отмечают, что основная причина повреждений - это неудовлетворительное состояние дорожно-транспортного полотна, наезд тяжелого грузового транспорта и смещение крышек и горловин при уборке улиц спецтехникой в холодную погоду.

Работники предприятия регулярно обследуют сети и включают в план ремонтных работ неисправные колодцы. Обследования провели и перед ремонтом дорожного полотна, который начался с мая 2020 года в городе Кирове.

Сотрудники МУП «Водоканал» подчеркнули, что аварийно-ремонтные бригады и круглосуточная диспетчерская служба продолжают работать в штатном режиме. Сообщить о неполадках на сетях холодного водоснабжения и водоотведения можно по телефону: 699-500.

ИСТОЧНИК KP.RU