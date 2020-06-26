2020-06-26T12:54:58+03:00
Происшествия

Кировчанин хотел подкачаться и попал на статью о контрабанде

В купленном им из-за рубежа препарате было запрещенное вещество
Маргарита Акагиева
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Молодой человек хотел набрать мышечную массу с помощью препаратов. Фото: pixabay.comМолодой человек хотел набрать мышечную массу с помощью препаратов. Фото: pixabay.com
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Кировчанин хотел стать качком, а стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в марте 2020 года молодой человек заказал себе для этой цели онлайн-препарат, чтобы искусственно увеличить мышечную массу тела.

Суть в том, что в составе препарата есть сильнодействующее вещество, оборот которого в РФ ограничен. Знал об этом кировчанин или нет - неизвестно. Вероятно, узнал, когда его задержали в момент получения заказа из Беларуси. Сотрудники Приволжской оперативной таможни и Кировского ЛО МВД на транспорте препроводили молодого человека в полицию.

На кировчанина завели уголовное дело по статье «контрабанда сильнодействующих веществ». Сейчас оно вместе с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд. По статье, вменяемой горе-спортсмену, ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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