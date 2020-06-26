2020-06-26T13:37:30+03:00
Общество

Сотрудникам кировского аэропорта «Победилово» выплатили долги по зарплате

Руководство компании планируют привлечь к административной ответственности
Виктор Карпов
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В мае 2020 года 279 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Фото: pobedilovo.comВ мае 2020 года 279 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Фото: pobedilovo.com
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Сотрудникам аэропорта «Победилово» полностью погасили долги по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В мае 2020 года 279 работников аэропорта «Победилово» не получили зарплату. Задолженность составила более 2 миллионов рублей. Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, 278 сотрудников не получили зарплату за апрель. Тогда долги были выплачены лишь в начале июня.

Сообщается, что в результате прокурорского вмешательства права сотрудников на оплату труда полностью восстановлены. Сейчас руководство компании планируют привлечь к административной ответственности за невыплату заработной платы в установленный срок.

Ранее «Комсомолка» писала, что за шесть месяцев 2020 года в Кировской области выявлено более 2300 нарушений трудовых прав граждан. Помимо этого, возбуждено пять уголовных дел за невыплату заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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