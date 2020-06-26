В Кирове мотоциклист попал под колеса иномарки

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:24:35+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В пятницу, 25 июня, в 23.50 на улице Красина в Кирове произошла авария. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в попутный мотоцикл STELS. В результате происшествия 33-летний мотоциклист получил травмы. К счастью, он серьезно не пострадал и помощь врачей ему не понадобилась.

Еще одна авария произошла в городе Яранске на улице Транспортной. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что неизвестный на автомобиле «НИВА» сбил пешехода. Сообщается, что предполагаемый виновник ДТП уехал с места аварии. Пешеход отделался легкими ушибами, помощь медиков ему не понадобилась. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя отечественного внедорожника.

Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении ПДД. Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и оптимальный скоростной режим.

Ранее «Комсомолка» писала, что в выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут на улицах города «сплошные проверки». Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU