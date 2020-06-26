В Кирове мотоциклист попал под колеса иномарки
За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
В пятницу, 25 июня, в 23.50 на улице Красина в Кирове произошла авария. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в попутный мотоцикл STELS. В результате происшествия 33-летний мотоциклист получил травмы. К счастью, он серьезно не пострадал и помощь врачей ему не понадобилась.
Еще одна авария произошла в городе Яранске на улице Транспортной. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что неизвестный на автомобиле «НИВА» сбил пешехода. Сообщается, что предполагаемый виновник ДТП уехал с места аварии. Пешеход отделался легкими ушибами, помощь медиков ему не понадобилась. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя отечественного внедорожника.
Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении ПДД. Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и оптимальный скоростной режим.
Ранее «Комсомолка» писала, что в выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут на улицах города «сплошные проверки». Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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