2020-06-26T11:14:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: количество летальных исходов увеличилось до 35

Накануне в инфекционном стационаре скончалась 64-летняя кировчанка
Ангелина Табрисова
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В реанимации сейчас находятся 19 кировчан.В реанимации сейчас находятся 19 кировчан.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кировской области скончалась еще одна пациентка с диагнозом «коронавирус». Жительнице областного центра было 64 года. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали еще 42 случая заражения коронавирусом. Выписались из инфекционных стационаров 40 человек.

По информации на 26 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3857 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2548 заболевших выздоровели;

- 35 пациентов умерли;

- 7196 человек находятся на домашнем карантине;

- 32779 жителей региона сняты с карантина за весь период;

- более 2300 тестов на коронавирус проведено в области за минувшие сутки;

- 131154 кировчанина обследовались на наличие болезни с момента ее возникновения, в том числе 1451 - за прошедшие 24 часа.

Количество госпитализированных, чье состояние оценивается как тяжелое, увеличилось на десять человек и теперь равно 34. 19 человек из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего в инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 538 человек. Амбулаторно наблюдаются еще 472 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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