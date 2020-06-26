Коронавирус в Кирове: количество летальных исходов увеличилось до 35
В Кировской области скончалась еще одна пациентка с диагнозом «коронавирус». Жительнице областного центра было 64 года. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали еще 42 случая заражения коронавирусом. Выписались из инфекционных стационаров 40 человек.
По информации на 26 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 3857 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 2548 заболевших выздоровели;
- 35 пациентов умерли;
- 7196 человек находятся на домашнем карантине;
- 32779 жителей региона сняты с карантина за весь период;
- более 2300 тестов на коронавирус проведено в области за минувшие сутки;
- 131154 кировчанина обследовались на наличие болезни с момента ее возникновения, в том числе 1451 - за прошедшие 24 часа.
Количество госпитализированных, чье состояние оценивается как тяжелое, увеличилось на десять человек и теперь равно 34. 19 человек из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего в инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 538 человек. Амбулаторно наблюдаются еще 472 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU