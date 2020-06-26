В Кирове пьяную пассажирку не пустили в самолет
Авиакомпания не пустила на борт кировчанку, устроившую дебош в зале аэропорта. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского ЛО МВД России на транспорте.
Недавно сотрудники полиции задержали 35-летнюю девушку в аэропорту. Сообщается, что в зале ожидания кировчанка устроила пьяные разборки.
- Она вела себя вызывающе, нарушала общественный порядок и спокойствие граждан, - рассказали в пресс-службе МВД.
Разумеется сотрудники авиакомпании отказали девушке в дальнейшем перелете. Так как, кировчанка находилась в сильном алкогольном опьянении. В итоге нарушительницу доставили в линейный пункт полиции. На девушку составили протокол об административном правонарушении за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Теперь кировчанку ожидает штраф и, возможно, испорченный отдых.
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ИСТОЧНИК KP.RU