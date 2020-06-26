2020-06-26T10:02:11+03:00
Общество

Власти Кирова проведут работы по снижению аварийности на 31 участке городских дорог

В списке - перекрестки и пешеходные переходы
Алина Сашина
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В перечень вошел 31 участок, где случилось от трех до восьми ДТП, в которых пострадали люди.В перечень вошел 31 участок, где случилось от трех до восьми ДТП, в которых пострадали люди.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Кирове составили список наиболее опасных участков дорог. Основным критерием стало количество ДТП, которые происходят на этих улицах и перекрестках. В основном учитывали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. В перечень вошел 31 участок, где случилось от трех до восьми ДТП, в которых пострадали люди.

В администрации города также запланировали мероприятия по сокращению числа аварий на этих перекрестках и пешеходных переходах. Среди них: нанесение дорожной разметки, установка или замена дорожных знаков, светофоров и видеокамер. На некоторых участках усилят освещение. Работы планируют провести до конца года.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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