Власти Кирова проведут работы по снижению аварийности на 31 участке городских дорог

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:02:11+03:00

В перечень вошел 31 участок, где случилось от трех до восьми ДТП, в которых пострадали люди. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Кирове составили список наиболее опасных участков дорог. Основным критерием стало количество ДТП, которые происходят на этих улицах и перекрестках. В основном учитывали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. В перечень вошел 31 участок, где случилось от трех до восьми ДТП, в которых пострадали люди.

В администрации города также запланировали мероприятия по сокращению числа аварий на этих перекрестках и пешеходных переходах. Среди них: нанесение дорожной разметки, установка или замена дорожных знаков, светофоров и видеокамер. На некоторых участках усилят освещение. Работы планируют провести до конца года.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте горадминистрации.

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