Власти Кирова проведут работы по снижению аварийности на 31 участке городских дорог
В Кирове составили список наиболее опасных участков дорог. Основным критерием стало количество ДТП, которые происходят на этих улицах и перекрестках. В основном учитывали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. В перечень вошел 31 участок, где случилось от трех до восьми ДТП, в которых пострадали люди.
В администрации города также запланировали мероприятия по сокращению числа аварий на этих перекрестках и пешеходных переходах. Среди них: нанесение дорожной разметки, установка или замена дорожных знаков, светофоров и видеокамер. На некоторых участках усилят освещение. Работы планируют провести до конца года.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте горадминистрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU