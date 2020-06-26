2020-06-26T09:51:17+03:00
Общество

«Сплошные проверки»: кировских водителей проверят на состояние опьянения

Рейды состоятся 26 и 27 июня
Виктор Карпов
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«Сплошные проверки» пройдут в Ленинском и Октябрьском районах Кирова.«Сплошные проверки» пройдут в Ленинском и Октябрьском районах Кирова.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут на улицах города «сплошные проверки». Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут в Ленинском и Октябрьском районах Кирова. Известно, что они состоятся 26 и 27 июня. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 42 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь более 700 правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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