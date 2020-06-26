Тепло, но ветрено: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 26 июня

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:01:05+03:00

В течение дня температура будет подниматься, и к вечеру, к пяти часам, дойдет до своего пика - +19 градусов. Фото: pixabay.com

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В Киров придет потепление! Правда, кратковременное. Очень кратковременное. Всего на один день. В пятницу, 26 июня, синоптики обещают облачную, но вполне теплую погоду.

Ночью температура будет колебаться от +9 до +11 градусов. К 10 утра столбики термометров покажут уже +16 градусов. В течение дня температура будет подниматься, и к пяти часам вечера, дойдет до своего пика - +19 градусов. После чего вновь начнет плавно падать.

Ночью прогнозируется похолодание до +11 и дождь. Ветер вновь будет порывистым, местами до 12 м/с.

Прогноз составлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU