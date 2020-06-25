В Кирове троллейбус № 14 поменяет свой маршрут
С 25 июня до 31 июля троллейбусы № 14 временно будут ходить по другому маршруту. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.
Причина таких изменений - ремонт тепловых сетей. Так, прекращено движение по улице Риммы Юровской на участке от улицы Егоровской до проспекта Строителей. Известно, что троллейбус будет дублировать маршрут № 8.
Напомним, что с 27 июня на автобусном маршруте №118 изменится место посадки пассажиров. Так, остановка «Детский мир», расположенная на нечетной стороне Октябрьского проспекта в районе дома №153, переносится к дому №151 по Октябрьскому проспекту - «Железнодорожная больница».
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ИСТОЧНИК KP.RU