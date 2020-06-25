2020-06-25T15:23:29+03:00
Происшествия

Кировчанке, убившей своего двухлетнего сына, вынесли приговор

Громкое дело почти годовой давности получило свою развязку
Ангелина Табрисова
Поделиться:
30-летнюю кировчанку признали виновной в убийстве своего сына. Фото: СУ СКР по Кировской области30-летнюю кировчанку признали виновной в убийстве своего сына. Фото: СУ СКР по Кировской области
Изменить размер текста:

Кировчанку, зарезавшую своего двухлетнего сына, признали виновной и вынесли приговор. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, 14 августа 2019 года, по версии следствия, 30-летняя жительница областного центра пришла в гости к друзьям, где развернулась попойка. Ее двухлетнему ребенку застолье быстро надоело, и он начал проситься домой и пытаться уйти из квартиры. Мать взбесило непослушание сына, и в пьяном угаре она схватила нож, несколько раз ударив им мальчика. Несчастный ребенок скончался на месте.

На женщину завели уголовное дело. Началось следствие. Сегодня, 25 июня, кировчанку признали виновной в убийстве малолетнего сына и вынесли приговор: 15 лет общей колонии и ограничение свободы сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков
Самая дорогая квартира в Кирове оценивается в 35 миллионов рублей
Кировчанке, убившей своего двухлетнего сына, вынесли приговор
В Кировской области объявили метеопредупреждение: высокая пожарная опасность
МегаФон предложил кировским водоканалам вести онлайн-мониторинг воды
Доверчивая пенсионерка из Кирова перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
В Оричевском районе каток улетел в кювет
Tele2 запускает тариф для геймеров
Штраф и обязательные работы: суд признал виновным организатора подпольного казино в Слободском
Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась
В Кирове прошла выставка раритетной техники военных лет
Виновный в гибели кировчанина в траншее предстанет перед судом
В благоустроенных домах живут только 47% жителей Кировской области
С 24 июня в Кирове начал работать ботанический сад
В Кирово-Чепецком районе нанесен ущерб природе в 55 млн рублей
На лето не похоже: прогноз погоды в Кирове на четверг, 25 июня
«Прочтешь СМС на той стороне»: на кировских тротуарах появились надписи для пешеходов
Скончался бывший замначальника областного УВД
Кировским фитнес-центрам разрешат групповые занятия
В четырех районах Кировской области не разрешили открыть заведения общепита
24 июня в Кирове пройдет сбор подписей за присвоение городу почетного звания