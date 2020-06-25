Кировчанке, убившей своего двухлетнего сына, вынесли приговор

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:23:29+03:00

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Кировчанку, зарезавшую своего двухлетнего сына, признали виновной и вынесли приговор. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Напомним, 14 августа 2019 года, по версии следствия, 30-летняя жительница областного центра пришла в гости к друзьям, где развернулась попойка. Ее двухлетнему ребенку застолье быстро надоело, и он начал проситься домой и пытаться уйти из квартиры. Мать взбесило непослушание сына, и в пьяном угаре она схватила нож, несколько раз ударив им мальчика. Несчастный ребенок скончался на месте.

На женщину завели уголовное дело. Началось следствие. Сегодня, 25 июня, кировчанку признали виновной в убийстве малолетнего сына и вынесли приговор: 15 лет общей колонии и ограничение свободы сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU