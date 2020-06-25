В Кировской области объявили метеопредупреждение: высокая пожарная опасность

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:39:30+03:00

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Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что с 26-28 июня в лесах Кировской области ожидается высокая пожароопасность. В связи с этим МЧС объявило о метеопредупреждении. Сейчас данная информация направлена главам муниципальных образований и спасателям. Усилены специальные восстановительные бригады.

Напомним, что на территории Верхнекамского района введен особый противопожарный режим. Так, с 18 июня жителям района запрещено посещать лес, выжигать сухую траву и разводить костер. Только за текущий год в области произошло 12 пожаров.

Жителей области просят быть осторожными при посещении лесов. Ведь леса горят в основном из-за непотушенных костров, брошенных окурков или детской шалости со спичками. По предварительным данным, причиной возникновения всех лесных пожаров в 2020 году является неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU