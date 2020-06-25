2020-06-25T14:39:30+03:00
Происшествия

В Кировской области объявили метеопредупреждение: высокая пожарная опасность

Жителям Верхнекамского района запрещено посещать лес
Виктор Карпов
Поделиться:
С 26-28 июня в лесах Кировской области ожидается высокая пожаропасность.С 26-28 июня в лесах Кировской области ожидается высокая пожаропасность.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что с 26-28 июня в лесах Кировской области ожидается высокая пожароопасность. В связи с этим МЧС объявило о метеопредупреждении. Сейчас данная информация направлена главам муниципальных образований и спасателям. Усилены специальные восстановительные бригады.

Напомним, что на территории Верхнекамского района введен особый противопожарный режим. Так, с 18 июня жителям района запрещено посещать лес, выжигать сухую траву и разводить костер. Только за текущий год в области произошло 12 пожаров.

Жителей области просят быть осторожными при посещении лесов. Ведь леса горят в основном из-за непотушенных костров, брошенных окурков или детской шалости со спичками. По предварительным данным, причиной возникновения всех лесных пожаров в 2020 году является неосторожное обращение с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков
Самая дорогая квартира в Кирове оценивается в 35 миллионов рублей
Кировчанке, убившей своего двухлетнего сына, вынесли приговор
В Кировской области объявили метеопредупреждение: высокая пожарная опасность
МегаФон предложил кировским водоканалам вести онлайн-мониторинг воды
Доверчивая пенсионерка из Кирова перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
В Оричевском районе каток улетел в кювет
Tele2 запускает тариф для геймеров
Штраф и обязательные работы: суд признал виновным организатора подпольного казино в Слободском
Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась
В Кирове прошла выставка раритетной техники военных лет
Виновный в гибели кировчанина в траншее предстанет перед судом
В благоустроенных домах живут только 47% жителей Кировской области
С 24 июня в Кирове начал работать ботанический сад
В Кирово-Чепецком районе нанесен ущерб природе в 55 млн рублей
На лето не похоже: прогноз погоды в Кирове на четверг, 25 июня
«Прочтешь СМС на той стороне»: на кировских тротуарах появились надписи для пешеходов
Скончался бывший замначальника областного УВД
Кировским фитнес-центрам разрешат групповые занятия
В четырех районах Кировской области не разрешили открыть заведения общепита
24 июня в Кирове пройдет сбор подписей за присвоение городу почетного звания