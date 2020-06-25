Доверчивая пенсионерка из Кирова перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:18:18+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала пенсионерка из Кирова.

На днях 66-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что со счета пенсионерки пытаются похитить крупную сумму. При этом звонивший обращался по имени и отчеству, что убедило пенсионерку в правдивости звонка. В итоге доверчивая кировчанка сама сообщила мошеннику, картой какого банка она пользуется, и сумму сбережений - 1300000 рублей. Дойдя до ближайшего терминала, она перечислила мошенникам свои сбережения на восемь разных мобильных номеров.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU