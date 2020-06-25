2020-06-25T13:18:18+03:00
Происшествия

Доверчивая пенсионерка из Кирова перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

Женщина перечислила свои сбережения на восемь мобильных номеров
Виктор Карпов
Поделиться:
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала пенсионерка из Кирова.

На днях 66-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что со счета пенсионерки пытаются похитить крупную сумму. При этом звонивший обращался по имени и отчеству, что убедило пенсионерку в правдивости звонка. В итоге доверчивая кировчанка сама сообщила мошеннику, картой какого банка она пользуется, и сумму сбережений - 1300000 рублей. Дойдя до ближайшего терминала, она перечислила мошенникам свои сбережения на восемь разных мобильных номеров.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков
Самая дорогая квартира в Кирове оценивается в 35 миллионов рублей
Кировчанке, убившей своего двухлетнего сына, вынесли приговор
В Кировской области объявили метеопредупреждение: высокая пожарная опасность
МегаФон предложил кировским водоканалам вести онлайн-мониторинг воды
Доверчивая пенсионерка из Кирова перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
В Оричевском районе каток улетел в кювет
Tele2 запускает тариф для геймеров
Штраф и обязательные работы: суд признал виновным организатора подпольного казино в Слободском
Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась
В Кирове прошла выставка раритетной техники военных лет
Виновный в гибели кировчанина в траншее предстанет перед судом
В благоустроенных домах живут только 47% жителей Кировской области
С 24 июня в Кирове начал работать ботанический сад
В Кирово-Чепецком районе нанесен ущерб природе в 55 млн рублей
На лето не похоже: прогноз погоды в Кирове на четверг, 25 июня
«Прочтешь СМС на той стороне»: на кировских тротуарах появились надписи для пешеходов
Скончался бывший замначальника областного УВД
Кировским фитнес-центрам разрешат групповые занятия
В четырех районах Кировской области не разрешили открыть заведения общепита
24 июня в Кирове пройдет сбор подписей за присвоение городу почетного звания