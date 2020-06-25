2020-06-25T13:15:01+03:00
Происшествия

В Оричевском районе каток улетел в кювет

Водитель сильно пострадал и его пришлось везти в больницу
Маргарита Акагиева
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Каток съехал в кювет с проезжей части. Фото: vk.com/gibdd43Каток съехал в кювет с проезжей части. Фото: vk.com/gibdd43
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В Оричевском районе в ДТП попал каток; водитель госпитализирован. Подробности сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла 23 июня в 16.00 на 45 километре трассы Киров-Советск-Яранск. По предварительным данным, во время дорожных работ каток «ДУ-47» под управлением 36-летнего водителя съехал в кювет. Мужчина получил травмы, и его пришлось госпитализировать.

Всего за 23 и 24 июня в Кировской области, по данным областной ГИБДД, произошло четыре ДТП, в каждом из которых травмы получил один человек. Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении ПДД. Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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